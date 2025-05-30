В Варненском районе модернизируют 60 контейнерных площадок

Работы завершат в начале июня

В поселках Варна и Кызыл-Маяк Варненского района началась реконструкция мест сбора твердых коммунальных отходов. Запланировано обновление почти 60 контейнерных площадок. Работы будут завершены уже в начале июня, сообщает пресс-служба ЦКС.

Каждая площадка соответствует строгим требованиям санитарных норм, обеспечена асфальтным покрытием и имеет ограждение с трех сторон. Изменения коснутся и самих баков: площадки оборудуют пластиковыми евроконтейнерами. Регоператор обеспечит расстановку 130 контейнеров на территории жилого фонда и 90 — на площадках, находящихся в пользовании юридических лиц.

Обновление контейнерного парка затронет не только Варненский район. В рамках плановой работы регоператор ежегодно тратит 1% валовой выручки на приобретение и ремонт емкостей в рамках соответствующей статьи затрат в тарифе на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами. В 2025 году запланирована закупка свыше 6 тысяч емкостей, которые будут установлены во всех трех кластерах, где ведет деятельность региональный оператор по обращению с ТКО.