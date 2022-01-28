В Варненском районе идет самый массовый за последние годы замор окуня и чебака

В Челябинской области погибает рыба из‑за гниения водорослей подо льдом

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На юге в Челябинской области специалисты борются с массовой гибелью рыбы на Дружненском водохранилище возле села Бородиновка. Местные жители присылают видео, как рыба поднимается на поверхность на открытых майнах. Эксперты считают, что гибель вызвана нехваткой кислорода, которая произошла из-за гниения водорослей от реки Туеткан. Еще в декабре 2021 года рыбаки жаловались, что из лунок шел запах сероводорода. Как спасают рыбу на водоеме — в материале «Первого областного» информагентства.

Дружненское водохранилище — самое большое в Варненском районе. Оно было построено еще в советский период работы колхозов на слиянии двух рек: Верхний Тугузак и Туеткан. В водоеме водится ерш, чебак, окунь, щука, карась и линь. Первыми тревогу о гибели рыбы забили рыбаки, они рассказывали, что еще в конце прошлого года из лунок поднимался запах сероводорода. А в январе местные жители заметили, как рыба массово погибает.

«Такого мы еще не видели. Каждый год зимой немного рыбы в реках погибает от нехватки кислорода, но такой массы не видел никто»,

— рассказал информагентству местный житель.

Место исследовали специалисты и дали свои рекомендации.

«На месте, где открылись большие майны, рыба поднялась на поверхность за кислородом. Вчера, 27 января, на водоем прибыли специалисты рыбинспекции, экологи из Екатеринбурга, ихтиолог. Сделали замеры кислорода: при минимально допустимом уровне в 3,3% у нас показывает от 1,4% до 0,16%. Меньше всего кислорода в месте, где впадает река Туеткан»,— рассказывает председатель правления Варненского структурного подразделения «Облохотрыболовсоюза» Эдуард Нигматуллин.

Он поясняет, что в округе три года подряд были засушливыми. Особенно обмелела и обмельчала река Туеткан.

«Водоросли продолжают гнить в воде и зимой, выделяется большое количество сероводорода. О том, что река в таком состоянии представляет опасность для рыбы, мы предупреждали еще до наступления зимы. Мы делали аэрацию, включали насосы, чтобы нагнетать кислород, но меры оказались неэффективны. Сейчас уже стараемся бороться с последствиями», — поясняет Эдуард Нигматуллин.

Накануне эксперты посоветовали делать как можно больше майн и подключать компрессоры для насыщения кислородом воды. К спасению рыбы подключился и местный ГОК. По словам Нигматуллина, в прошлом году Михеевский ГОК поднял уровень воды в водохранилище на 2,5 метра, что улучшило ситуацию, но, как оказалось, не спасло рыбу.

«Технику пригнали, чтобы открыть как можно больше поверхности воды», — пояснил председатель местного «Облохотрыболовсоюза».

Тем временем местные жители рассказывают, что во время работ под лед ушел экскаватор.