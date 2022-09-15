В Варне после реконструкции открыли мост через реку

Объект построили заново за два года

В Варне в четверг, 15 сентября, торжественно открыли мост через реку Нижний Тогузак. Объект был построен более 60 лет назад, износился и стал опасен для людей и авто. В 2013 году его почти затопило во время наводнения, а в 2019 году губернатор Алексей Текслер поручил полностью реконструировать мост. Ремонт удалось завершить раньше положенного срока, рассказал ИА «Первое областное» глава района Константин Моисеев.

В 2019 году губернатор Челябинской области Алексей Текслер посетил Варну с рабочим визитом и лично проехал по мосту.

«Еще не доехав до конца, он сразу же дал поручение своим подчиненным взять на контроль замену этого моста. Год потребовался на проектно-сметную документацию. За два года, с опережением графика, строители возвели прекрасный мост, полностью его снесли и построили заново. Финансирование было из областного дорожного фонда 89,6 миллиона рублей, а также небольшое софинансирование из местного бюджета», — рассказал ИА «Первое областное» глава Варненского района Константин Моисеев.

Руководитель муниципалитета подчеркнул, что мост имеет для местных жителей огромное значение, так как с одной стороны расположены пять сельских поселений, с другой — семь. Кроме того, что он связывает их между собой, люди со всего района пользуются мостом ежедневно. Однако за два года ремонтных работ не поступило ни одной жалобы от селян, которым пришлось добираться в объезд.

Добавим, что новый мост рассчитан на современные нагрузки, на нем предусмотрено двухполосное движение. Также есть металлические ограждения пешеходной части.