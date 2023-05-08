В Варне после долгой работы историков появился обелиск советскому солдату

Специалисты не без труда определили имя похороненного неподалеку бойца

В Варне установили обелиск, посвященный советскому солдату. Чтобы определить имя похороненного неподалеку бойца региональное отделение Российского военно-исторического общества провело большую работу, рассказали в пресс-службе Главного контрольного управления региона.

С сентября 1941-го по сентябрь 1943 года в Варне располагался военный госпиталь. Местные жители вспоминали, что советских солдат хоронили за оградой местного мусульманского кладбища.

Историки провели исследование, и оказалось, что за время работы госпиталя от полученных в бою ран погиб только один военнослужащий. Имя рядового Андрея Никитина поместили на новый обелиск.

В Главном контрольном управлении региона, организовавшем установку памятника, отметили, что продолжат сотрудничество с историками для увековечивания памяти участников Великой отечественной войны.

Ранее стало известно, что ветеран СОБРа из Челябинской области воссоздает боевые знамена времен Великой Отечественной войны. О его проекте «Полки Победы» читайте в отдельном материале.