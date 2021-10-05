В Варне отремонтировали здание детской школы искусств

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В Варненской детской школе искусств завершили капитальный ремонт здания. На работы выделили около 6,5 миллиона рублей в рамках нацпроекта «Культура». Об этом сообщили в пресс-службе администрации Варненского района.

В здании школы искусств выровняли полы и поменяли покрытие, обустроили эвакуационные выходы. Кроме того, обновили систему водоснабжения, электрику и канализацию. Заменили все окна, двери, отремонтировали классы и актовый зал. Также установили водонагреватели, отремонтировали лестничные пролеты, построили новые душевые и туалеты. В хореографическом классе пол застелили сценическим линолеумом.

«Оценивая проделанные работы, можно смело сказать, что этот храм искусства обрел новую жизнь, все жители Варны получили замечательный подарок, о котором давно мечтали. С нетерпением ждем открытия полностью обновленного здания школы искусств. Спасибо всем», — прокомментировала директор МУ ДО «Варненская ДШИ» Татьяна Ловчикова.

Напомним, ранее ИА «Первое областное» сообщало, что в Копейске после капремонта и обновления открылась детская школа искусств. В 2021 году школа попала в федеральный проект «Культурная среда», благодаря которому было выделено более 11 миллионов рублей на ремонт здания.