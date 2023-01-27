В селе Челябинской области детей учат литературе через музыку

Единственная в России школа, работающая по методике Карла Орфа, открыла свои двери после полугодового простоя

Школьники Варны вернулись в родные стены гимназии имени Карла Орфа, единственного в России учебного заведения, работающего по «музыкальной» педагогической методике. Так случилось, что открытие гимназии после капитального ремонта почти совпало с юбилеем директора школы Ларисы Елагиной. Корреспонденты Первого областного информагентства побывали в уникальном учреждении и выяснили, как дополнительные уроки музыки могут увеличить успеваемость по другим предметам.

Ранее Первое областное информагентство уже сообщало, что в Варне закончен капитальный ремонт гимназии имени Карла Орфа, немецкого композитора, прославившегося в свое время созданием новой методики преподавания школьных предметов «через музыку». Напомним, здание гимназии не знало ремонта с начала 1990-х годов. В конце 2021-го ученики и преподаватели обратились во время прямой линии к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру.

«Благодаря губернатору мы попали в федеральную программу и на капитальный ремонт было выделено порядка 104 миллионов в общей сложности! Была отремонтирована кровля, коммуникации, проведено благоустройство территории, оборудовали современный пищеблок, компьютерный класс, оснастили все кабинеты новой мебелью и методической литературой. Форма, так сказать, стала соответствовать содержанию», — рассказывает глава Варненского района Константин Моисеев.

С июля по декабрь 2022 года дети ходили на занятия в другую школу, гимназия была полностью закрыта. На старое, но кардинально обновленное место гимназисты вернулись только 12 января. Еще через четыре дня отметили 65-летний юбилей бессменного на протяжении многих лет директора Ларисы Елагиной. Сопровождавший журналистов Первого областного информагентства Константин Моисеев не преминул еще раз поздравить педагога с днем рождения и возвращением к родным пенатам.

«В Австрии есть целый университет, работающий над развитием орф-технологий. О существовании таких методик в свое время узнал первый руководитель нашей гимназии Вячеслав Жилин. Съездил туда, изучил достижения. В 2007 году мы выиграли президентский грант, смогли приобрести орф-инструменты: барабаны конго, литавры. А Вячеслав Александрович потом много лет был президентом российского орф-движения, к нам приезжали для обмена опытом преподаватели из-за рубежа, из лучших школ страны», — вспоминает Лариса Елагина.

Справка: Карл Орф — немецкий музыкант и композитор, в своем творчестве пропагандировал симбиоз музыки и театра. В 1923 году Карл открыл школу танца и музыки «Гюнтершуле», где стал педагогом и начал работать над созданием новой методики музыкального образования. В основе принципа Орфа лежит синтез движения, музыки и слова, воспитание посредством обучения игре на музыкальных инструментах. Обучение проходит с элементами детской игры в соответствии с уровнем понимания ребенка. Поощряется импровизирование.

Действующий директор возглавляет свою школу уже много лет, но по-прежнему горит энтузиазмом.

«Орф-технологии — это, если вкратце, соединение движения, слов и музыки. Они применяются уже более чем в ста странах мира, потому что доказано: позволяют лучше запомнить материал. И применима эта методика не только в музыкальных предметах. Филологический цикл, физкультура, хореография — для запоминания, как и для развития собственной творческой жилки в ребенке, — это идеально. Потрясающая синергия, соединение. Например, музыки и изобразительного искусства, особенно — сплав музыки и литературы. Дети не готовят какую-то специально музыку, они ее создают прямо на уроке. Орф — это, прежде всего, про свободную импровизацию. Есть свой оркестр. Я сама с детьми играю и получаю от этого удовольствие»,– рассказывает Лариса Михайловна.

Во время этой речи у нее за спиной, в просторном холле второго этажа, танцует школьница лет 11—12 на вид. Просто так танцует, у ребенка свободное время, ведь большинство занятий уже закончились. И это как-то добавляет убедительности словам педагога. Но все-таки представить, что музыка влияет на усвоение литературы или результаты физических упражнений, достаточно сложно. В беседу вмешивается учитель физкультуры Виталий Гусев.

«Как-то в Челябинске я показал на курсах переподготовки, как вот это все работает. Просто разминка в движении, но результат — замечательный. Когда ребенок идет, например, просто на пятках или на носочках — это одно. А когда он одновременно разворачивается, пытается прихлопнуть, задает себе какой-то ритм — это уже пошел орф: ученик не просто повторяет какие-то заученные движения, а импровизирует, учится творить», — объясняет физрук.

В гимназии преподается пять часов музыки в неделю вместо обычного для большинства школьных программ одного часа. Директор и глава показывают музыкальный кабинет: вдоль стен выставлены барабаны конго, на стенах — изображения ударных, струнных, духовых инструментов. Здешним ученикам нет нужды отдельно поступать в школу искусств: к 11-му классу у них есть полноценное музыкальное образование по классу ударных, гитары, русских народных инструментов. А если учесть, что в составе гимназии работает еще и детский сад, использующий те же методики, то другого выхода, кроме как стать музыкальными и творческими людьми, у учащихся, пожалуй, и нет.