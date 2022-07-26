В Уйском районе проверят поселок, где дороги отсыпали пылью

О проблеме сообщили в социальных сетях местные жители

Жители поселка Зерновой Уйского района пожаловались на отсыпку улиц мелкодисперсным материалом, напоминающим отсев. Из-за действий дорожников поселок задыхается в пыли, а глава сельского поселения уклоняется от комментариев. Власти района готовят выездную проверку. ИА «Первое областное» попыталось разобраться в ситуации.

О возникшей проблеме сообщила в соцсетях жительница Уйского Наталья Аккузина. По ее словам, отсыпку дороги в Зерновом выполняло местное ДРСУ.

«После проезда транспорта пыль стоит столбом, попадает в ближайшие дома, а про сушку белья на улице можно забыть. Более того, даже пешком пройтись по поселку нет никакого желания: обувь проваливается в эту насыпь, ноги по колено в пыли и грязи», — поделилась местная жительница.

Наталья рассказала корреспонденту ИА «Первое областное», что этим материалом отсыпали все улицы поселка, кроме центральной, которая заасфальтирована.

«Материал, не знаю, какой. Похож на щебень, но без камней. Просто пыль», — добавила Наталья.

Мы связались для получения комментария с директором ООО «Уйское ДРСУ» Вячеславом Росляковым. Он попросил перезвонить позднее, сославшись на то, что находится в дороге, но после этого перестал отвечать на звонки. Глава Соколовского сельского поселения Евгений Дорожкин, после того как корреспондент представился, бросил трубку.

В отделе архитектуры и градостроительства Уйского мунициального района не смогли внести ясность в ситуацию, но пообещали разобраться.

«У нас нет действующих контрактов на проведение дорожных работ в поселке Зерновом. До конца текущей недели будет проведена выездная проверка, чтобы выяснить, кто и какие работы там выполнял», — пояснили в администрации района.

ИА «Первое областное» будет следить за развитием событий.