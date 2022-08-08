В Уйском районе подрядчика заставили переделывать «дороги из пыли»

Улицы отсыпали бракованным щебнем, который рассыпался под катками

В поселке Зерновом Уйского района местное ДРСУ за свой счет переделает дороги, которые ранее отсыпали материалом, похожим на пыль. Об этом корреспонденту ИА «Первое областное» сообщил глава Уйского района Вениамин Владельщиков.

Напомним, «дороги из пыли» появились в Зерновом в июле. Жители сообщили в соцсетях, что в результате действий дорожников по поселку стало невозможно передвигаться: после каждой машины в воздух поднимался столб пыли, которая попадала в ближайшие дома и садилась на развешанное белье.

По словам Вениамина Владельщикова, жители сами попросили главу сельского поселения отсыпать улицы щебнем, чтобы после дождей не было луж и грязи. Поскольку цена вопроса не превышала 600 тыс. рублей, работу без проведения аукциона доверили ООО «Уйское ДРСУ».

«Дороги действительно отсыпали щебнем, но когда его начали уплотнять виброкатками, он раскрошился и превратился в пыль», — пояснил глава района.

Жительница поселка Зернового Наталья Аккузина рассказала ИА «Первое областное», что после дождей новое дорожное покрытие уплотнилось и стало пылить меньше. Возможно, поэтому сельчане на недавнем сходе решили, что проведенный ремонт их устраивает.

Тем не менее глава района распорядился не оплачивать работу подрядчика.

«Как бывшего дорожника, меня такой ремонт не устраивает», — объяснил он свое решение.

ООО «Уйское ДРСУ» обязано будет удалить бракованное покрытие и заменить его новым.