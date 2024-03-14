В Уйском районе Алексей Текслер оценил развитие здравоохранения

За последние годы здесь запустили 8 новых ФАПов и 13 отремонтировали

Последней точкой визита губернатора в Уйском стало детское отделение районной больницы. Что попросили у губернатора пациенты и коллектив больницы — в материале журналиста информагентства.

В прошлом году в стационаре сделали капитальный ремонт, и теперь клиника не уступает по комфорту новостройкам.

Жительница села Юлия Данилина с маленькой дочкой попадает в больницу не первый раз. Говорит, изменения кардинальные, в таких условиях даже про болезнь забываешь. В стационар они только что поступили, но малышка уже заприметила яркую игровую с игрушками. Завтра мама и дочка собираются провести там свободное от процедур время.

Алексей Текслер пожелал девочке скорейшего выздоровления.

Главврач больницы Юрий Демьянов показал губернатору современные процедурные кабинеты, просторную столовую, где мамы могут разогреть домашнюю пищу в микроволновке, и зал ЛФК для ребят, которые уже пошли на поправку или нуждаются в реабилитации.

«В прошлом году больница получила новое медицинское оборудование. Знаю, что, например, флюорограф-маммограф стал настоящим трудяжкой», — обратился к медикам Алексей Текслер.

Главврач заметил, что это так. Только в прошлом году на аппарате, который врачи сами привозят в небольшие села района, обследование прошла тысяча человек.

Юрий Демьянов попросил губернатора помочь больнице с приобретением эндоскопа. Алексей Текслер заверил, что регион будет и далее помогать районной больнице, в том числе по программе модернизации первичного звена здравоохранения.