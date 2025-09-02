В Уйском округе отремонтируют не все дороги, о которых просят жители

Часть объектов уже включили в планы

Жители Уйского округа просят отремонтировать дорогу Уйское — Глазуновка. Дорогой протяженностью 7 километров жители Челябинской области пользуются, чтобы добираться на работу, доставить детей в школу, посетить больницу и социальные учреждения.

«Что интересно, из нашей деревни возят щебень в район отсыпать дороги по улицам. При этом еще больше КамАЗы разбивают дорогу. Человек десять, наверное, работают в садике и в клубе с библиотекой, а остальные каждый день в Уйское ездят», — поделилась заботами жительница Глазуновки.

Жители видят, что поправить дорогу пытаются с помощью грейдера. Но существенно ситуацию это не меняет.

«До горы Маяк грейдер доезжает, а ближе к поселку камни. Здесь, на этом участке, никакие работы по содержанию дороги не проводятся. Сын Сергей пробил шину на колесе автомобиля. Остается только выбросить. Дорога в целом неплохая. Но нужно содержать ее надлежащим образом. Сделать отсыпку песком или мелким щебнем. У нас хороший поселок, от райцентра недалеко. К нам провели газ. Еще бы дорогу сделали получше, тогда будет все хорошо», — рассказал местный житель Владимир Тетюев газете «Колос».

Содержанием дороги занимается ООО «Уралсервисгрупп». Руководитель организации Александр Андреев уже отвечал на вопросы по поводу качества покрытия.

«Ежемесячно проводим планировку проезжих частей областного значения, в том числе дороги Уйское — Глазуновка, — грейдируем их, скашиваем траву по обочинам, устанавливаем дорожные знаки, также выполняем и другие работы по их содержанию», — отвечал Александр Андреев газете «Колос».

Поскольку это дорога областного значения, журналист направил запрос в региональное министерство дорожного хозяйства и транспорта.

«Подрядной организации выдано задание на профилировку проезжей части, но в связи с сильным износом покрытия результат данного вида работ имеет кратковременный характер. К сожалению, в планах на следующий год в списках выполнения ремонтных работ данная дорога не значится. Дорога будет поддерживаться в проезжем состоянии за счет средств по содержанию», — ответили в пресс-службе Миндортранса.

Ремонт дорог областного значения в Уйском округе в ближайшие годы сосредоточен на других объектах. В 2026 году будет проводиться капитальный ремонт автомобильной дороги Уйское — Вандышевка — Кумляк и продолжится капремонт автомобильной дороги Вандышевка — Грибановка, рассказали в министерстве.

Автор: Елизавета Михно