В Уйском округе на форуме «ЕР» обозначили темы из наказов жителей

В этом году в муниципалитете построят новый водопровод

В Уйском округе прошел форум «Есть результат!», посвященный пятилетию народной программы. Участники обсудили сделанное и назвали проблемы, требующие немедленного решения. Рабочие группы ранее посетили объекты, построенные или отремонтированные при поддержке «Единой России». Пленарное заседание затронуло три направления: современное образование, поддержка участников СВО и их семей, здоровье человека. На форуме также работали мастер-классы по созданию георгиевских лент и плетению маскировочных сетей, а еще фотовыставка достижений. Организаторы собирали предложения в новую народную программу.





Заместитель губернатора Челябинской области Роман Воллерт заметил, что сельские жители отличаются особой искренностью и заботой о малой родине.





«У них немного иные представления о том, как должна выглядеть их территория, и проблематика другая, чем в крупных городах. Большие вопросы к газификации, к дорогам, к созданию комфортных мест для отдыха и досуга», — привел пример Роман Воллерт.

Депутат Законодательного собрания Евгений Илле считает, что в Челябинской области значительно продвинулись сферы медицины и образования, многое сделано для спорта. Однако остаются темы, где усилия еще понадобятся.





«Самые волнующие — это ЖКХ и дороги, и Уйский округ — не исключение. Есть над чем работать и куда прилагать усилия», — пояснил Евгений Илле.

Глава округа Вениамин Владельщиков отчитался о результатах за последние пять лет. Он поблагодарил губернатора Алексея Текслера за поддержку. В райцентре, например, появился бассейн, отремонтировали стадион, много школ и детских садов.





«Мы хотим, чтобы люди из села не уезжали. Самая важная часть — дороги. Второе — жилищно-коммунальное хозяйство. Сегодня начинаем осваивать 130 миллионов рублей на водоснабжение центрального села Уйского. Проблема назрела давно, осенью люди получат устойчивый водопровод», — рассказал Вениамин Владельщиков.

Он привел в пример село Аминево. Там построили фельдшерско-акушерский пункт, отремонтировали школу, возвели один из лучших домов культуры, открыли почту, а в этом году занялись дорогами.

Отдельно глава остановился на помощи участникам специальной военной операции.





«Население активно занимается помощью. Сети плетут в каждом населенном пункте, в каждом доме культуры, в каждой школе. Бойцы отчаянно сражаются с врагом. Есть уже Герой Российской Федерации, к сожалению, посмертно. К 1 сентября хотим открыть монумент», — поделился руководитель территории.

Он также рассказал, что ветераны локальных конфликтов объединились в единое «Боевое братство». По мнению главы, это укрепит взаимодействие. Каждого вернувшегося бойца держат на контроле, у каждого есть социальная карта.

Форум показал: люди хотят продолжения благоустройства и улучшения инфраструктуры. Собранные предложения лягут в основу новой народной программы партии «Единая Россия».