В Уйский район высадился «Уральский десант»

Студенты челябинских вузов помогут селянам в рамках областной патриотической акции

Студенческий отряд «Айсберг» сегодня прибыл в Уйский район. Девятнадцать студентов стали добровольцами областной гражданско-патриотической акции «Уральский десант», которая проходит на Южном Урале в третий раз. В этом году проект реализуется при поддержке правительства Челябинской области с использованием гранта губернатора Челябинской области, предоставленного «Фондом поддержки гражданских инициатив Южного Урала».

Сегодня ребята работали в селе Выдрино. Одна группа студентов расчищала снег на территории детского сада, другая — благоустраивала колодец по улице Заречье. Также студенты наводили порядок во дворе у пенсионерки Валентины Сычевой, а остальные проводили мастер-класс в сельском клубе с младшими школьниками. Студенты учили ребят рисовать соленой акварелью, делать аппликации. А вечером бойцы «Уральского десанта» покажут селянам спектакль «Тайна картины «Богатыри».

В этом году «Уральский десант» сформировал шесть отрядов. Всю минувшую неделю отряд «Полярные совы» работал в Кыштыме. Студенты проводили мастер-классы и профориентационные занятия для школьников, помогали пожилым жителям поселков округа в уборке снега, развлекали кыштымцев концертными программами. А в Челябинске студенты провели ряд мастер-классов в двух школах: в филиале МБОУ СОШ № 28 и МБОУ СОШ № 106.