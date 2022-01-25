В Увельском районе ввели систему бесконтактной оплаты проезда в автобусе

Стоимость поездки не изменилась

Оплачивать проезд банковскими картами теперь можно в автобусах Увельского района. Новый сервис внедрили Сбербанк и МУП «Увельское АТП», которое обслуживает 11 автобусных маршрутов района, сообщает пресс-служба Челябинского отделения Сбербанка.

Теперь пассажиры могут совершать оплату банковскими картами любых банков, а также с помощью устройств, поддерживающих технологию бесконтактной оплаты, — Samsung Pay, Apple Pay и Google Pay. Стоимость поездки при оплате банковской картой — такая же, как и при оплате наличными.

«Бесконтактные платежи существенно сокращают время обслуживания пассажира и делают поездку более комфортной. Перевозчикам сервис безналичной оплаты проезда позволяет повысить качество обслуживания, снизить операционные расходы и увеличить сбор выручки. А в условиях пандемии такой способ расчетов является и наиболее безопасным», — пояснил управляющий Челябинским отделением Сбербанка Денис Чугунов.

Напомним, в Челябинске до конца марта во всех трамваях установят валидаторы.