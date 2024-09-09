В Увельском районе появилась экотропа с парковкой и площадкой для мусора

Возле озера Горького сделали деревянные дорожки и скамейки

В Увельском районе Челябинской области экотропу оснастили деревянными настилами, стендами с информацией и местами для отдыха. Для туристов сделали автопарковку и установили площадку с мусорными контейнерами, сообщили в пресс-службе Минэкологии региона.



Экотропа появилась возле памятника регионального значения — озера Горького. Это небольшой водоем глубиной три метра. На дне и прибрежных зонах залегают целебные грязи, а сама вода является хлоридно-натриевой, среднеминерализованной озерной.

«Сюда приезжают отдыхать жители не только близлежащих населенных пунктов, но и гости со всей Челябинской области. Однако не стоит забывать, что это место является особо охраняемой природной территорией регионального значения. Уверен, что экотропа на озере Горькое позволит сделать отдых южноуральцев более комфортным, а также обратит их внимание на уникальность водоема и необходимость бережного отношения к природе», — сказал директор ГБУ «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Георгий Войтович.

Не все могут использовать грязь для лечения. В частности, это не рекомендуют тем, у кого есть хронические проблемы со здоровьем. Поэтому перед принятием грязевых ванн нужно получить рекомендации лечащего врача, отметили в пресс-службе.

Рядом с озером растут березы и ивы.