В Увельском районе отремонтируют больницы и поликлинику

Кроме ремонта помещений в медучреждениях обновят и дорогостоящее оборудование

В терапевтическом корпусе, инфекционном отделении и поликлинике районной больницы поселка Увельского, а также в участковой больнице села Петровского начались ремонты. Их выполняют по региональной программе модернизации первичного звена здравоохранения. На эти цели из областного бюджета выделили более 12 миллионов рублей, сообщили в пресс-службе регионального правительства.

«Терапевтический корпус обновится снаружи и внутри. Ремонтируется кровля, что позволит устранить проблему ее протекания. В смету вошел ремонт всех входных групп, в том числе главного входа и эвакуационных выходов. В палатах и коридорах второго этажа меняют плитку на полу, затем покрасят и побелят стены и потолок, утеплят окна. В терапии ремонтируют сантехническое оборудование, заменены все светильники. Завершен ремонт помещений скорой медицинской помощи», — пояснила исполняющая обязанности главного врача районной больницы Ирина Внукова.

В инфекционном отделении выполнили ремонт кровли, идет ремонт фасада, в том числе стен, цоколя, выходов, отмостки. Внутри началась отделка помещений — стен, потолка, пола. Предусмотрена замена части водонагревателей и светильников, сантехнические работы. Установлены новые двери в боксах и в ряде других помещений.

В поликлинике районной больницы отремонтируют часть кабинетов, санузлы. В здании произведут замену дверных блоков, светильников, отремонтируют входную группу.

Кроме зданий медгородка в районном центре ремонтируется участковая больница в селе Петровское. К этой больнице прикреплено более полутора тысяч человек. Ежедневно ее посещают жители пяти населенных пунктов, входящих в состав Петровского поселения. Теперь здесь отремонтирована система теплоснабжения с установкой дополнительных радиаторов, произведен ремонт системы электроснабжения, установлено 50 окон и 30 дверей, обновлена входная группа в здание.

Наряду с проведением ремонта помещений обновляется и дорогостоящее медицинское оборудование. Так, недавно в здании диагностического корпуса был установлен и запущен в работу современный цифровой рентген-аппарат.

Программа модернизации объектов здравоохранения затрагивает первичную медико-санитарную помощь, которая располагается обычно в сельских территориях — это фельдшерско-акушерские пункты, амбулатория, врачи общей практики, поликлиники. Программа рассчитана с 2021 по 2025 год и должна охватывать города с населением до 50 тысяч человек.

Ранее заместитель министра здравоохранения Челябинской области Александр Кузнецов уточнил, что по этой программе в 32 муниципалитетах проведут комплексные ремонты 306 объектов здравоохранения. В 22 муниципалитетах планируется строительство новых 78 объектов медицины.