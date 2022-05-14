В Увельском районе новый корпус школы №1 построят в этом году

Деньги на возведение соцобъекта выделены из областного бюджета

В этом году в Увельском районе Челябинской области построят новый корпус школы № 1, благодаря чему все дети будут учиться только в первую смену. На данный момент уже заключен контракт на строительство здания и идет подготовка площадки, сообщили в пресс-службе администрации Увельского района.

Дополнительный корпус на 300 мест появится около основного здания школы № 1 и будет соединен с ним переходом. Там будут 16 кабинетов, спортзал, тренажерный зал, столовая и библиотека с читальным залом. Строительство планируют завершить уже в этом году, на 2023 год запланированы работы по выкупу здания и его технологическому оборудованию.

«Все помнят, как мы искали возможность строительства этого необходимого социального объекта, пытались попасть в программу комплексного развития сельских территорий. Потом обратились к нашим депутатам Законодательного собрания области, к губернатору региона Алексею Леонидовичу Текслеру, и нашли поддержку, было получено областное финансирование»,— рассказал глава Увельского района Сергей Рослов.

Как отметили в мэрии, на сегодняшний день школа № 1 — единственная в районе, в которой дети учатся во вторую смену. Строительство нового корпуса позволит учащимся 4, 5 и 6 классов завершать уроки уже в первой половине дня.