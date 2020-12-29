В Усть-Катавском районе открыт дом культуры

Учреждение обновилось в рамках реализации нацпроекта «Культура»

Конец года для жителей поселка Вязовая ознаменовался важным событием: главный очаг культуры — дворец железнодорожников — открыт после ремонта. Здесь обновили кровлю, системы вентиляции и канализации, а также провели отделочные работы внутренних помещений. В клубе смонтирована новая входная группа, проведена замена электропроводки и внутренних инженерных сетей.



«Дополнительно за счет средств местного бюджета выполнено благоустройство территории и текущий ремонт узла учета тепловой энергии. Всего же на капитальный ремонт клуба направлено более 6 миллионов рублей», — прокомментировали в администрации Усть-Катавского района.



Дом культуры оснащен новой мебелью, звуковым и световым оборудованием и оргтехникой. На эти цели из областного и местного бюджетов дополнительно выделено 2,5 миллиона рублей.



Всего в 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» нацпроекта «Культура» отремонтировано 10 сельских домов культуры: в деревнях Аязгулова и Новая Соболева Аргаяшского района, Лейпциг Варненского района, в селах Писклово и Шибаево Еткульского района и других.

