В Усть-Катаве простятся с погибшим на Украине солдатом

Артему Клевцову было 25 лет

Сегодня, 2 мая, в Усть-Катаве Челябинской области простятся с погибшим на Украине солдатом Артемом Клевцовым. Информацию об этом журналисту Первого областного информагентства подтвердили в администрации Усть-Катава.

Прощание с военным состоится в нижнем зале Дворца культуры с 13 до 15 часов.

Известно, что парню было 25 лет, он вырос в многодетной семье и был самым старшим.

Друзья и родственники вспоминают Артема Клевцова как улыбчивого и позитивного парня:

«Дорогой ты наш одноклассник... Вечно с улыбкой, с позитивом. Твой звонкий смех останется в памяти. Ты наш герой!»— написала Анастасия Фетисова.

1 мая в Карталах простились с 21-летним танкистом Маратом Жунусовым. Парень проходил военную службу по контракту.