В Усть-Катаве простились с погибшим на Украине сержантом-контрактником

Контракт Артема Клевцова должен был закончиться в августе 2022 года

В Усть-Катаве прошла церемония прощания с сержантом Артемом Клевцовым, погибшим в ходе специальной военной операции на Украине. Молодой человек был похоронен на кладбище «Красная горка», сообщили Первому областному информагентству в администрации города.



Как сообщил первый заместитель главы города Сергей Харитонов, Артему Клевцову было 25 лет. Траурная церемония прошла 2 мая, местные власти помогли в ее организации.

Известно, что после окончания местного техникума и срочной службы Артем некоторое время служил в ОМОНе, затем, уволившись, заключил контракт с министерством обороны, который истек бы в августе 2022 года. У сержанта остались два младших брата и сестра.

Редакция Первого областного информагентства выражает соболезнования родным и близким погибшего солдата.