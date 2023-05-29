В Усть-Катаве местные жители пожаловались на взрывы со стороны гранитного карьера

В находящихся поблизости домах слышен грохот и трясутся стены

На Усть-Катавском гранитном карьере и днем и ночью проводят взрывные работы. При этом на расстоянии километра находится жилой микрорайон. Во дворах появилась пыль, а стены многоэтажек регулярно трясет. Так описали проблему местные жители в соцсети. Автор публикации также обратился за помощью к губернатору Челябинской области Алексею Текслеру. На запрос отреагировали в пресс-службе городской администрации, передает корреспондент ИА «Первое областное».

«Часто днем они производят подрывные работы, трясутся все дома нашего микрорайона. Ночью они не прекращают работы. Грохот стоит, что не открыть окна. Пыль невыносимая. Карьер находится буквально под окном. Недалеко расположена школа-интернат», — описала проблему Лилия Хуснулина.

В комментариях к публикации представитель городской администрации ответил, что работы на карьере ведут по регламенту, причем только днем. Кроме того, предприятие проводит ежеквартальные замеры вредных веществ.

«Все нормы законодательства полностью соблюдаются. Коррекционная школа не входит в санитарно-защитную зону предприятия, находится на достаточном расстоянии от него», — добавили в мэрии.

Для решения дополнительных вопросов представитель администрации предложил обратиться в отдел архитектуры и градостроительства Усть-Катава.

Корреспондент ИА «Первое областное» запросил комментарий по обращению от жителей Усть-Катава в прокуратуре Челябинской области. В ведомстве уточнили, что ранее подобных жалоб не было, и по факту публикации в СМИ прокуратура Усть-Катава проведет проверку.

Авторы: Виталий Гущинский, Антонина Лопаева.