В Усть-Катаве, где девочку укусила бродячая собака, выделят деньги на дополнительный отлов

В округе запущен контракт на стерилизацию всего 25 животных

В Усть-Катавском городском округе, где накануне девочку за руку укусила бродячая собака, оперативно выделяют деньги на организацию дополнительного отлова. Об этом информагентству «Первое областное» рассказал заместитель главы городского округа Сергей Харитонов. Он пояснил, что сейчас на территории реализуется контракт на отлов 25 собак, из них 15 животных уже поместили в приют.

Сергей Харитонов уточнил: заявление о том, что девочку укусила бродячая собака, поступило 21 февраля через службу ЕДДС. В городскую медсанчасть семья не обращалась.

«Периодически поступают жалобы на агрессию собак: то они за одежду тянут, то пугают. Собаки сбиваются в своры, и неважно — чипированные они или нет, они могут быть опасны. Главу округа сразу предупредили, он принял решение о необходимости выделить дополнительные средства на организацию нового отлова. Пока решается, что деньги выделят на отлов десяти собак»,— прокомментировал Сергей Харитонов.

Он добавил, что сейчас в округе работает компания «Бродяга» из Златоуста. По контракту на выделенные из областного бюджета средства организован отлов всего на 25 собак, 15 из них уже поместили в приют.

«Нам каждая собака обходится в 21 тысячу рублей. Для меня, как заместителя главы по соцвопросам, эта цифра сопоставима со стоимостью путевки ребенка в лагерь. Но мы работаем в рамках действующего закона», — резюмировал Сергей Харитонов.

Он пояснил, что вчера после обращения в ЕДДС власти вызвали службу по отлову, в районе спорткомплекса выловили и увезли четыре собаки.

Напомним, в Коркино стая бродячих собак напала на 11-летнюю девочку. Ребенок сильно пострадал, региональный СК возбудил уголовное дело, а местные власти организовали отлов животных. Одну агрессивную собаку пришлось даже застрелить.