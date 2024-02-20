В Уральском федеральном округе снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. Число больных сократилось на 11,5% по сравнению с предыдущей неделей. Выявлено чуть более 117 тысяч случаев. Полномочный представитель президента РФ Владимир Якушев поставил задачу своевременно проводить профилактические мероприятия, особенно в детских садах.

«Эпидситуация в регионах УрФО находится на контроле территориальных управлений Роспотребнадзора. Несмотря на снижение заболеваемости ОРВИ в регионах, необходимо продолжать внимательно относиться к своему здоровью. Соблюдать правила профилактики и своевременно обращаться за медпомощью для снижения рисков», — отметил Владимир Якушев.
По данным Роспотребнадзора, у возбудителей ОРВИ находят вирус гриппа А(Н3N2), РС-вирус, сезонный коронавирус, риновирус и иные негриппозные вирусы.

Кроме того, в УрФО за неделю зарегистрировано 1 715 случаев заболевания COVID-19, что на 9,2% выше, чем на прошлой неделе. Госпитализировано 254 человека, выздоровел 1 491 человек. Преобладающим остается геновариант «Омикрон».