В УрФО за месяц темпы вакцинации выросли в 11 раз

Таковы данные, озвученные полпредом президента по федеральному округу Владимиром Якушевым

С 30 октября темпы вакцинации в Уральском федеральном округе выросли в среднем до 84 тысяч человек в сутки. Это в 11 раз больше, чем в начале октября, сообщает пресс-служба полпредства в УрФО. Однако числа привитых все еще недостаточно для того, чтобы успокоиться.



По данным полпредства, на 3 ноября в УрФО привились от коронавируса первым компонентом более 4,7 миллиона человек — это 38,3 процента от всех жителей округа. Завершили процедуру вакцинации почти четыре миллиона, в лидерах тут Челябинская и Свердловская области.

В первую неделю октября в сутки вакцинировались около 7,5 тысячи человек по округу, а уже с 8 октября, когда регионы начали вводить обязательную вакцинацию отдельных категорий граждан, показатель вырос до 16 тысяч человек. Однако, по мнению Владимира Якушева, расслабляться нельзя.

«Для нас это не просто цифры — это спасенные человеческие жизни. Сейчас вакцинация и ответственное соблюдение всех ограничительных мер — главные способы сохранить людей. Не стоит расслабляться в выходные дни. Их нужно использовать как возможность привиться и дать организму восстановиться в первые дни после ввода компонента. Обращаюсь к жителям Уральского федерального округа с просьбой поберечь свое здоровье и минимизировать контакты в нерабочие и праздничные дни. Только соблюдая все меры предосторожности, мы сможем остановить рост числа заболевших», — заявил полпред на совещании с губернаторами уральских субъектов Федерации.

Напомним, только что правительство Челябинской области приняло решение о продлении нерабочих дней с 8 по 12 ноября включительно. Однако выходные — не повод для походов в гости и поездок. Снова получил актуальность подзабытый с мая 2020 года лозунг «Оставайся дома».