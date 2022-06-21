В УрФО за 2022 год оснастят 37 сосудистых центров и первичных сосудистых отделений

Необходимость улучшения состояния медорганизаций обсудил Владимир Якушев

Полномочный представитель президента Владимир Якушев на оперативном совещании с главными федеральными инспекторами Уральского федерального округа обсудил вопросы снижения смертности, в том числе от болезней системы кровообращения (более 40% в структуре общей смертности) и новообразований (14%), — основных причин гибели людей как в УрФО, так и в целом по стране. Об этом сообщили в пресс-службе полномочного представителя.

Якушев отметил, что ранняя диагностика, своевременное лечение, укрепление материально-технического состояния медицинских организаций — это меры, которые позволят снизить количество смертей.

«Сбережение народа — главный вызов, на который нам предстоит ответить. От сердечно-сосудистых заболеваний в этом году умерло более тридцати тысяч жителей УрФО. Сейчас, когда медучреждения восстановили объемы плановой медпомощи, нужно охватить осмотрами, диспансеризацией, в том числе углубленной, максимальное количество жителей. Усилить работу в первичном звене здравоохранения с пациентами старшего возраста и перенесшими COVID-19. Иначе все усилия по повышению продолжительности жизни и рождаемости будут напрасны», — добавил Полпред президента.

В 2022 году в регионах УрФО оснастят 37 сосудистых центров и первичных сосудистых отделений. По федеральному проекту «Борьба с онкологическими заболеваниями» переоснастят еще 17 профильных медорганизаций и создадут 43 центра амбулаторной онкологической помощи.