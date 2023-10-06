В УрФО увеличили количество бюджетных мест в медицинских колледжах

Дополнительные места появились для подготовки медсестер и медбратьев

По поручению Владимира Путина в медицинских колледжах УрФО появились дополнительные места на программах среднего профессионального образования, заявил полномочный представитель президента РФ в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

«Все регионы УрФО выполнили поручение президента. Контрольные цифры приема на бюджет на 2024/25 учебный год увеличены. Это сделает профессию доступной для сотен выпускников школ», — заявил Якушев.

В Курганской, Свердловской, Тюменской и Челябинской областях, а также Ханты-Мансийском округе — Югре увеличение контрольных цифр приема к 2024/25 учебному году за счет бюджетных ассигнований регионов составит более 10%. Это дополнительно даст возможность для обучения 653 студентов — будущих медицинских сестер и фельдшеров.

Ранее Владимир Якушев провел совещание, где обсуждали вопросы поддержки участников СВО и их семей.