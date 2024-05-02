В УрФО создали и отремонтировали 116 объектов культуры

Все целевые показатели нацпроекта «Культура» достигнуты

В Уральском федеральном округе с 2019 года создали и отремонтировали 116 объектов культуры. 366 организаций получили современное оборудование. Итоги реализации нацпроекта «Культура» подвел полномочный представитель президента РФ в УрФО Владимир Якушев.



Все целевые показатели нацпроекта «Культура» достигнуты. В рамках реализации федерального проекта «Творческие люди» 14 тысяч специалистов повысили свою квалификацию. 426 творческих инициатив и проектов получили поддержку. Участниками добровольческой деятельности стали почти 53 тысячи человек, сообщается на сайте полпреда президента в УрФО.

«Сами названия федеральных проектов „Культурная среда“ и „Творческие люди“ указывают на то, что наш основной приоритет — это люди. Люди, для которых создается культурная среда, и те, кто своим творчеством эту культуру создает, — специалисты учреждений культуры», — сказал Владимир Якушев.

По словам заместителя председателя правительства Татьяны Голиковой, в целом по стране показатели нацпроекта «Культура» в 2023 году также выполнены. В регионах строят и улучшают объекты культуры, создают виртуальные концертные залы, закупают новые инструменты.

«Татьяна Голикова обратила внимание, что 2024 год является завершающим в реализации нацпроекта, поэтому необходимо максимально сконцентрировать силы и средства для достижения плановых показателей и результатов в соответствии с заключенными соглашениями и не допустить снижения темпов по выполнению взятых обязательств», — сообщается на сайте.