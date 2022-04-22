В УрФО обсудили введение начальной военной подготовки для учащихся школ

Полпред Владимир Якушев провел совещание провел Совет по патриотическому воспитанию граждан

22 апреля в аппарате полномочного представителя президента России в Уральском федеральном округе Владимира Якушева прошел Совет по патриотическому воспитанию граждан. Главная тема дня — подготовка регионов Уральского федерального округа к 77-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, сообщает пресс-служба Полпреда.

Участники Совета обсудили проекты и программы сохранению исторической памяти о подвиге и героизме советского народа в годы Великой Отечественной войны. Владимир Якушев также поддержал идею участников заседания о введении начальной военной подготовки для учащихся российских школ.

«В памяти навсегда сохранится подвиг народа, защитившего страну и мир от фашизма», — отметил полпред в начале своего выступления.

Участникам совета напомнили, что традиционное массовое шествие «Бессмертный полк России» пройдет в очном режиме. А нем активное участие примут добровольцы, студенты, активисты «Юнармии» и «Российского движения школьников».

В уральских регионах мероприятия, посвященные празднованию Дня Победы должны пройти на высоком уровне. Кроме Парад Победы и возложения цветов к памятникам и мемориалам, в городах и селах состоятся акции «Окна Победы», «Сад памяти», «Георгиевская ленточка», «Красная гвоздика», «Урок Победы», художественный проект «Краски Победы», конкурс «Песни нашего полка», викторина «Секретный документ», спецпроект «Лица победы».

«Главные герои Дня Победы — это наши ветераны и труженики тыла. Каждого из них нужно поздравить искренне, лично и от души», — подчеркнул Владимир Якушев.