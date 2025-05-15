В УрФО обсудили новые подходы к патриотическому воспитанию молодежи

Артем Жога: «Подрастающее поколение должно гордиться своими предками»

Полпред президента РФ в Уральском федеральном округе Артем Жога предложил создавать патриотические клубы для подростков, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Инициатива прозвучала на заседании Совета по патриотическому воспитанию граждан.

На встрече подняли вопросы дальнейшего развития патриотического воспитания молодежи. Артем Жога подчеркнул, что у детей и подростков должны быть чувство гордости за историю страны и готовность служить Отечеству с такой же отдачей, как и предшественники. Он отметил, что ключевым фактором успеха является создание благоприятных условий для работы общественных организаций при поддержке государства.

На заседании были отмечены успехи двух флагманских проектов: организации «Герои Урала» и форума «Патриоты Урала», который уже прошел в Верхней Пышме и Миассе, а в июне пройдет в Екатеринбурге.

Помимо создания патриотических клубов, полпред предложил создать систему кураторства кадетских корпусов и учредить окружной конкурс профессионального мастерства — для специалистов среднего звена и представителей рабочих специальностей.

«Подобные состязания проводятся на региональном и всероссийском уровне, вызывают большой интерес со стороны участников. Уверен: объединение молодых профессионалов федерального округа позволит им не только соревноваться в мастерстве, но и обмениваться опытом и выстраивать дружеские контакты», — пояснил полпред.