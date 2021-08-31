В управляющей компании из Магнитогорска объяснили установку «позорного» блока для должника

В УК нашей редакции привели свои аргументы

Управляющая компания поселка Звездный в Магнитогорске, где из-за долгов за «коммуналку» скончался пенсионер, разъяснила действия по работе в должниками. Руководитель обслуживающей компании «Домуправ -М» Сергей Гаврин рассказал, почему считает необоснованной связь между установкой позорного блока возле дома пенсионера и его смертью. Оказывается, мужчина был инвалидом и, со слов директора УК, не мог видеть блок возле своего дома.

Напомним, в Магнитогорске не утихают споры вокруг истории о смерти жителя поселка Звездный. 25 августа в крупном городском паблике появилось сообщение о том, что после установки красного блока с указанием на задолженность по «коммуналке», хозяин дома, пенсионер, разволновался и от пережитого позора перед соседями скончался.

«Вчера, 24 августа 2021 года, перед домом пенсионера, который отказался оплачивать навязанные обслуживающей организацией поселок Звездный мнимые услуги, установили „агитационный блок“ — железобетонное изделие, окрашенные красным цветом. После получения такой „красной метки“ пенсионер очень разволновался, переживал и не понимал, на каком основании с него требуют деньги. Чтобы как-то успокоить отца, его дочь погасила задолженность, которую „рисовала“ обслуживающая организация. Тем не менее от переживаний, „позора под старость лет, перед всеми соседями“ пенсионер скончался», — рассказала в паблике пользователь под ником Татьяна Белая.

В управляющей компании разъяснили, почему считают связь между установкой блока и смертью жителя поселка необоснованной.

«Конкретно по этому дому сумма долга составляла 20 тысяч рублей. Что касается умершего пенсионера, он не являлся собственником дома, и требования об оплате задолженности ему не предъявлялись. Кроме того, по информации соседей, он был инвалидом и больше года не выходил на улицу. То есть бетонный блок он не могу увидеть в принципе. На основании вышеизложенного обвинения в причинно-следственной связи между появлением бетонного блока и кончиной пожилого человека считаем необоснованными», — рассказал ИА «Первое областное» директор ООО «Домуправ-М» Сергей Гаврин.

Между тем в районном отделе полиции по Магнитогорску началась проверка всех обстоятельств произошедшего. Свою проверку организовала и администрация города.

В установке блоков позора возле домов своих абонентов обслуживающая компания не видит ничего зазорного. Сергей Гаврин рассказал, что воздействовать на жильцов поселка, которые систематически не оплачивают услуги УК, а таких около 3-4%, стандартными способами не получается. Долг по дому, к которому был установлен блок и где скончался пенсионер, был 20 тысяч рублей.

«Установка таких конструкций не нова. Еще пять лет назад такие „пирамиды позора“ устанавливали работники водоснабжающих организаций рядом с частными домами жителей, чей долг превышал 50 тысяч рублей. В Звездном речь идет о так называемой „коммуналке“, ежемесячный размер которой составляет 1 300 рублей. С домовладельцами заключены индивидуальные договоры оказания услуг по содержанию поселка: ремонт и эксплуатация инфраструктуры, инженерных коммуникаций, уборка мест общего пользования, чистка дорог и другие услуги. Учитывая средний уровень дохода жителей поселка, это вполне комфортная сумма для ежемесячного платежа», — рассказал Сергей Гаврин.

Коттеджный поселок Звездный в Магнитогорске, действительно, считается одним из самых дорогих и престижных в городе. Стоимость недвижимости в поселке — выше среднего. Дом площадью 400 квадратных метров выставлен на продажу за 36 млн рублей, а 200 «квадратов» обойдутся покупателю в среднем за 16 млн рублей. Однако стоимость коммунальных услуг оказывается по тарифу, а не исходя из среднего дохода жителей поселка.

Какие еще способы работы с должниками применяют управляющие компании, и есть ли шансы доказать их незаконность, читайте в специальном материале от информагентства «Первое областное».