Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил трех заместителей начальника Главного управления Государственного строительного надзора Челябинской области. Соответствующие постановления были опубликованы 1 февраля на портале правовой информации.
Первым замначальника управления Госстройнадзора назначен Алексей Брюханов. Еще двумя заместителями руководителя структуры стали Алексей Власов и Евгений Кучин.
Отметим, ранее все трое занимали должности в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.
Напомним, ГУ Госстройнадзора Челябинской области выделили в отдельное ведомство из структур министерства строительства и инфраструктуры в августе 2022 года.