В управлении Госстройнадзора Челябинской области назначили трех заместителей начальника

Документы подписал губернатор Алексей Текслер

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер назначил трех заместителей начальника Главного управления Государственного строительного надзора Челябинской области. Соответствующие постановления были опубликованы 1 февраля на портале правовой информации.

Первым замначальника управления Госстройнадзора назначен Алексей Брюханов. Еще двумя заместителями руководителя структуры стали Алексей Власов и Евгений Кучин.

Отметим, ранее все трое занимали должности в министерстве строительства и инфраструктуры Челябинской области.

Напомним, ГУ Госстройнадзора Челябинской области выделили в отдельное ведомство из структур министерства строительства и инфраструктуры в августе 2022 года.