В УГИБДД Челябинской области рассказали о графике работы подразделений в праздничные дни

Записаться на прием можно через сайт «Госуслуги»

Регистрационные подразделения Госавтоинспекции Челябинской области будут работать 3, 4 и 5 января. 31 декабря, 1, 2, 6, 7 и 8 января — выходные дни. С 9 января подразделения работают в обычном режиме, сообщили в ведомстве.

«2-е отделение МРЭО в МФЦ по Университетской набережной с 31.12.2023 по 08.01.2024 — выходные дни», — уточнили в Госавтоинспекции.

На «Госуслугах» можно выбрать подходящее подразделение, дату и время для посещения. Обратите внимание! Полис ОСАГО начинает свое действие на следующий день после его оформления!