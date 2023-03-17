В центре Златоуста устраняют последствия порыва на канализационном коллекторе

Ремонт ветхих труб начнут уже летом

В Златоусте ранним утром в пятницу, 17 марта, произошел порыв на напорном коллекторе в районе площади металлургов. Утечку устранили, с трамвайных путей откачали канализационные стоки. Работы продолжаются, сообщили в пресс-службе администрации городского округа.

Авария не повлияла на работу системы водоотведения района. На место выезжал глава округа Максим Пекарский, работают городские службы.

«Капремонт канализационного коллектора начнется уже этим летом. Средства выделены благодаря поддержке губернатора Алексея Текслера. Будет заменен участок протяженностью в 1200 метров. А именно — от КНС „Кварцит“, что на площади металлургов, до пересечения улиц Генераторной и Кирова и далее — по Технической», — рассказали в пресс-службе администрации Златоустовского городского округа.

Работы рассчитаны на два года.