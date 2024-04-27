В центре Южноуральска прошел Всероссийский субботник

Для горожан провели мастер-класс по раздельному сбору мусора

По всей стране в конце апреля проходят субботники в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». В Южноуральске мероприятие было посвящено Году семьи. Сотни жителей пришли к Дому Кино, чтобы поучаствовать в жизни родного города, сообщает пресс-служба правительства Челябинской области.

Инвентарь у всех разнообразный, воспитанники детского сада принесли с собой грабли и лопаты, чтобы помогать взрослым, а серебряные волонтеры запаслись лейками для полива гортензий.

Напомним, данный объект выбран не зря, в 2022 году вторая часть улицы Мира стала победителем Всероссийского конкурса лучших проектов благоустройства среди малых городов России.

Также праздник посетили южноуральцы семьями, каждая из них отличалась своей атрибутикой. Заводчане, представители школ и детских садов, студенты техникума и партийцы — все были готовы очистить главную улицу города от мусора и листвы

Приветственное слово прозвучало от первого заместителя главы Натальи Михайловой, которая отметила, что сплоченность и дружба поколений в Южноуральске является отличительной особенностью горожан.

Более двухсот человек дружно собрали палки и сухую листву, подмели тротуары, помыли клумбы и скамейки, полили цветы. Красивым финалом праздника стало открытие сухого фонтана. Также для всех собравшихся были проведены мастер-классы по раздельному сбору мусора.