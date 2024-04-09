В центре села Сугояк обнаружили старинный колодец

Он датируется началом XIX века

В Красноармейском районе обвал земли обнажил каменную кладку прошлых веков. «Сугоякский разлом» оказался старым колодцем, предположительно оставшимся от прошлых обитателей улицы — зажиточных селян. Об этом рассказали в редакции газеты «Маяк».

По словам очевидцев, 1 апреля возле сельского Дворца культуры проехал трактор, а через несколько часов на этом же месте земля провалилась на большую глубину. В открывшейся яме стал виден подвал размером два на два метра. Изначально предполагалось, что жители обнаружили погреб одной из старинных усадеб, ранее располагавшихся на улице.

«В темноте видно плохо, но очевидно, что каменная кладка старинная. По рассказам старожилов, на этой улице еще до революции располагались дома зажиточных семей. Возможно, это сохранившийся подвал одного из них», — рассказала заведующая Сугоякским ДК Елена Вишнякова.

Опасный участок огородили и думали засыпать, однако необычный разлом привлек внимание сотрудника Центра историко-культурного наследия Челябинска Владимира Юрина. Специалист лично приехал в Сугояк и спустился на дно провала.

«Провал оказался старым колодцем диаметром чуть менее метра. Его стенки обложены природным плитняком малых размеров. В первый день начали расчистку углубления и пока спустились на глубину 3,25 метра. До древнего дна колодца копать еще порядка четырех метров. Предварительная дата сооружения колодца — начало XIX века. Работы будут продолжены до обнаружения датирующих материалов», — поделился Владимир Юрин.

В ближайшие дни планируется усиленное исследование колодца. Позже его планируют засыпать.