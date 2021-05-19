В центре Миасса благоустроят новый сквер

Работы планируют завершить к середине июля 2021 года

Уже через пару месяцев в центре Миасса появится новое общественное пространство для прогулок и отдыха. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, на сегодняшний день идет благоустройство территории в районе МФЦ на улице Лихачева, 21.

«В рамках программы „Формирование комфортной городской среды“ центральному перекрестку города предстоит преображение: на пустыре у домов № 23 по улице Лихачева и № 197 по улице 8 Марта будет организован сквер с игровым комплексом, предусмотрена установка декоративного освещения и комплексное озеленение территории. Пешеходная зона будет выложена тротуарной плиткой»,— уточнили в мэрии Миасса.

У самого МФЦ создадут парковку для автомобилей.

Работы по благоустройству начались в апреле и завершатся в середине июля этого года.