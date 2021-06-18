В центре Кыштыма укрепляют берега реки

В городе продолжается второй этап реконструкции гидротехнического сооружения

В Кыштыме идет второй этап реконструкции гидротехнического сооружения. Начались работы по бетонированию берегов и дна речки на северном водосбросе, сообщает пресс-служба Кыштымского городского округа.

Реконструкция гидротехнических сооружений Верхне-Кыштымского водохранилища на реке Кыштымка началась в прошлом году. На ремонт ГТС из областного бюджета было выделено порядка 50 миллионов рублей.

Работы в центре города по улице Республики начнутся в начале июля. Мостовое сооружение демонтируют и установят новые металлоконструкции. По графику на это потребуется до трёх недель. Движение транспорта в этот период будет организовано по объездной схеме. После выполнения основных работ вдоль речки со стороны северного водосброса установят ограждение.

По словам заместителя главы Кыштымского городского округа по капитальному строительству Рудольфа Гурцкая, подрядчик укладывает бетонные плиты. Затем будет выполнена заливка бетоном с армированием.

На следующем этапе работы начнутся уже на южном водосбросе, на территории Кыштымского машиностроительного объединения.