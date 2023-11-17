В центре Копейска к Новому году установят искусственную елку

Ее украсят световым шатром

В Копейске уже началась подготовка к празднованию Нового года. На этот раз главная красавица в центре города будет искусственной, об этом сообщило местное управление благоустройства. Мнения горожан по этому поводу разделились.

В официальном паблике ведомства во «ВКонтакте» пояснили, что установить искусственную елку на площади Трудовой Славы планировалось уже давно. Только в этом году планам суждено было сбыться. В управлении также сообщили, что елку украсит объемный световой шатер.

Горожане поспешили поделиться своим мнением под этим объявлением. Как и следовало ожидать, мнения разделились.

«Искусственная — это хорошо для города! Экологи довольны, жители довольны, каждая веточка — один к одному. Бюджет на вырубку, погрузку, перевозку направлен на более важные дела!» — считают одни.

«Очень жаль, что будет искусственная. Всегда отмечала, что живая елка гораздо красивее этих искусственных конусов. Да, именно конусов, а не елок», — замечают другие.

В этом году многие города заранее определились с темой ледовых городков. Так, в Челябинске установят фигуры по мотивам сказов Бажова. Помимо главного ледового городка, Копейск украсят праздничная фотозона в виде домика с подарками, объемные фигуры белых медведей на коньках и лыжах, большой светящийся подарок, он будет открыт для позирования как снаружи, так и внутри.