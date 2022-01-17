В центре и на северо-западе Челябинска наблюдаются вечерние восьмибалльные пробки

Рассказываем, как их объехать

В понедельник, 17 января, в Челябинске наблюдаются традиционные вечерние пробки на дорогах. Транспортные заторы образовались на северо-западе и в центре города. В эти минуты, по данным сервиса «Яндекс. Пробки» в городе восьмибалльные заторы. Рассказываем, как их объехать.

Улица Цвиллинга от проспекта Ленина до улицы Труда обездвижена. Стоят автомобили и по Труда — от Свободы до Свердловского проспекта.

Проспект Ленина также «покраснел» от улицы Российской до Цвиллинга, на участке от Алого поля до Лесопарковой. Лесопарковая также загружена в сторону Худякова, а Худякова — к Шершневской плотине.

Крупная пробка на улице Братьев Кашириных от Свердловского проспекта до улицы Косарева, сама Косарева также стоит на участке к пересечению с проспектом Победы. На проспекте Победы затруднено движение от Свердловского проспекта к той же Косарева.