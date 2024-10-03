В центре Челябинска открыли «IT‑куб» для школьников

Заниматься здесь можно совершенно бесплатно уже с семи лет

Во Дворце пионеров и школьников на Алом поле открыли новую образовательную площадку, где будут растить инженеров и будущих программистов, — «IT-куб». Посещать занятия совершенно бесплатно здесь могут дети от семи лет.

Этой осенью «IT-куб» набирает 200 учащихся, в следующем году обещают принять 400 школьников. Вакантные места еще есть, записаться можно на сайте Дворца пионеров и школьников имени Крупской.

Для ребят помладше педагоги проводят занятия по алгоритмике и логике, малышей также учат программировать роботов. А уже с 11—12 лет можно осваивать программирование на Python, мобильную разработку, изучать основы кибергигиены и работы с большими данными, разрабатывать виртуальную и дополненную реальность.

Часть программ рассчитана на обучение в течение года. Но есть и более короткие, полугодовые программы — на них уже в январе объявят дополнительный набор.

«Я по-хорошему завидую нынешним детям. В наше время таких возможностей не было», — заявил на открытии центра председатель Челябинской городской думы Сергей Буяков.

Директор Дворца пионеров Юлия Смирнова заметила, что место открытия новой площадки выбрали неслучайно. Именно во Дворце пионеров и школьников в 1985 году когда-то открыли первый в Уральском регионе клуб юных программистов «Компьютер».

Всего в России до конца 2024 года должны быть созданы более 300 «IT-кубов». Аналогичный центр уже два года работает в школе № 116 в Чурилово. Но его возможностей для миллионного города не хватает.

«В основном у нас занимаются школьники из окрестных микрорайонов, но есть и такие, кто ездит в Чурилово из центра города и с ЧМЗ», — рассказала директор школы № 116 Татьяна Трапезникова.

После открытия новой площадки образование по современным цифровым специальностям станет доступнее.

«Центр „IT-куб“ активно работает над задачей профессиональной ориентации, чтобы в будущем ребята осознанно выбирали соответствующие высокотехнологичные профессии, если у них проявится такой интерес и талант. Но, с другой стороны, ребята приобретают здесь такие навыки, которые будут востребованы в разных профессиях, ведь цифровые технологии являются сквозными во всех отраслях», — заявил на открытии «IT-куба» министр образования Челябинской области Виталий Литке.

Добавим, что центр цифрового образования детей «IT-куб» открыт в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» национального проекта «Образование».