В центре Челябинска завершился ремонт подземного перехода с выходом на остановку

Попасть на трамвай горожане снова могут через подземку

Ремонт лестницы подземного перехода на трамвайную остановку на площади Революции в Челябинске завершен. Об этом сегодня утром, 11 января, сообщили в пресс-службе Управления культуры Челябинска.

«Завершился ремонт выхода на трамвайную остановку подземного пешеходного перехода на площади Революции. Переход открыт»,— сообщили в ведомстве.

Напомним, ремонт выхода на трамвайную остановку начался в начале ноября 2020 года. Тогда для удобства горожан был обустроен наземный пешеходный переход, который позволял переходить дорогу от магазина «Ритм» до трамвайной остановки и от остановки до площади Революции. Пока неизвестно, оставят наземный пешеходный переход или уберут в связи с открытием подземки. Однако жители Челябинска давно писали в социальных сетях о том, что наличие наземного перехода к остановке было бы хорошим решением властей.