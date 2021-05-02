В центре Челябинска заработал светомузыкальный фонтан

Наслаждаться необычным шоу можно ежедневно с 20:00 до 21:30

С 1 мая в Челябинске заработал светомузыкальный фонтан на площади Революции. Как сообщают в пресс-службе городской администрации, посмотреть на игру воды и света горожане смогут ежедневно в вечернее время.

«Ежедневно с 20:00 до 21:30 часов зрители смогут насладиться необычным шоу, сочетающим в себе залпы воды, световое и музыкальное оформление. Все оборудование прошло тщательную проверку, а музыкальный репертуар значительно расширен»,— сообщили в мэрии.

В остальное время фонтан будет работать в обычном режиме — с 12:00 до 22:00.