В центре Челябинска заметили бобров

Они сточили деревья на берегу реки Миасс

Жители Челябинска заметили двух бобров в реке Миасс в центре города. Они попали в объектив видеокамеры в тот момент, когда отбирали ветки для строительства плотин. Наличие очевидцев не смутило грызунов, более того, они всячески позировали перед зрителями: один из них встал на задние лапки, другой — показал, как может плыть с уловом в зубах.



«Бобер, точно! И он — главное — не боится людей. Он грызет веточку. Раз — и спрятался, поплыл», — поделились впечатлениями на видео его авторы.





Наш фотограф побывал в месте, где бобры занялись обустройством плотины. Грызуны оставили следы на нескольких деревьях. Вероятно, они хотели их «спилить», но бросили эту затею, решив, что они им не по зубам.



