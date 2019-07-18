В центре Челябинска закрылся ресторан «Макдоналдс»

Съесть «Бигмак» посетители смогут съесть только в конце лета.

В центре Челябинска закрылся ресторан «Макдоналдс». Заведение в торгово-развлекательном комплексе «Урал» не работает уже несколько дней. Как отметили постоянные посетители, они просто пришли перекусить в любимое заведение, а оно закрылось.

«Ресторан закрыт на плановый ремонт. После того, как его завершат, посетители смогут увидеть обновленный интерьер и современный дизайн», — прокомментировали сайту bfm74.ru сотрудники «Макдоналдс».

Реконструкция и обновление интерьера продлится всего полтора месяца. Открыть свои двери ресторан должен уже к концу лета

