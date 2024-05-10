В центре Челябинска закроют движение транспорта из-за забега

Ограничения будут действовать с 6.30 до 12.00

В субботу, 11 мая, в Челябинске пройдет легкоатлетический забег под названием «БоксЗабег». В связи со спортивным мероприятием с 6.30 и до 12.00 в центре города закроют движение транспорта, сообщили в пресс-службе мэрии.



Дороги будут перекрыты на проспекте Ленина от Свердловского проспекта до улицы Лесопарковой и на улице Лесопарковой от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой. А также будет закрыта парковка возле памятника академику И. В. Курчатову.





В связи с перекрытием дорог изменится работа общественного транспорта.

Троллейбусы направят:

№ 7: Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская.



№ 7: АМЗ — Первоозёрный.

№ 10: Солнечный берег — Железнодорожный вокзал.

№ 14: Молдавская — Комсомольский проспект — Чичерина — Братьев Кашириных — Молодогвардейцев — Комсомольский проспект — Молдавская.

№ 14: АМЗ — Железнодорожный вокзал.

№ 17: Железнодорожный вокзал — Первоозерный.

№ 19: Мамина — Железнодорожный вокзал.





Автобусы направят:

№ 2: Чурилово — проспект Ленина — Свердловский проспект — Сони Кривой — Лесопарковая — Петра Столыпина.

№ 4: Мамина — проспект Ленина — Свердловский проспект — Сони Кривой — Парк Гагарина.

№ 15: ЧМК — Свердловский проспект — Сони Кривой — Парк Гагарина.

№ 33: Фатеевка — Курчатова — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина.

№ 51: Сосновка — Воровского — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных.

№ 64: Железнодорожный вокзал — Свободы — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Северо-Крымская — Братьев Кашириных — Автобусный парк.

№ 74: Федоровка (Панфиловцев) — Доватора — Энтузиастов — Сони Кривой — Энгельса (разворот перед проспектом Ленина).

№ 81: Чистопольская — Доватора — Энгельса — Сони Кривой — Парк Гагарина.

№ 123: Автовокзал — проспект Ленина — Свердловский проспект — Сони Кривой — Парк Гагарина.

№ 128: Автовокзал — проспект Ленина — Свердловский проспект — Труда — Петра Столыпина.

№ 483: Старокамышинск — проспект Ленина — Свердловский проспект — Сони Кривой — Парк Гагарина.