В центре Челябинска закроют движение ради Парада семьи 8 июля

Ограничения коснутся не только транспорта, но и пешеходов

Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Челябинске в третий раз пройдет Парад семьи. На время проведения мероприятия — с 18:00 до 19:30 — движение транспорта и пешеходов в центре города ограничат, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.

На полтора часа закроют:

пешеходный переход от памятника Курчатову на пешеходный бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне;

территорию парковки возле главного здания ЮУрГУ;

пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина.

На это же время будет ограничено движение на следующих участках:

по улице Коммуны от Энгельса до 2‑го Институтского переулка;

по улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина;

по дублеру проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Энтузиастов;

по улице Лесопарковой от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.

Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.

Напомним, участие в Параде семьи могут принять молодожены, родители с детьми, бабушки и дедушки — все, кто считает семью высшей ценностью. Шествие стартует в 18:30 от памятника Курчатову. А в 19:00 в парке Гагарина начнется праздничная программа с награждением многодетных и «золотых» семей.