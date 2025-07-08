Сегодня, 8 июля, в День семьи, любви и верности, в Челябинске в третий раз пройдет Парад семьи. На время проведения мероприятия — с 18:00 до 19:30 — движение транспорта и пешеходов в центре города ограничат, сообщили в пресс-службе администрации Челябинска.
На полтора часа закроют:
- пешеходный переход от памятника Курчатову на пешеходный бульвар вдоль проспекта Ленина по четной стороне;
- территорию парковки возле главного здания ЮУрГУ;
- пешеходный переход по улице Коммуны перед главным входом в парк имени Гагарина.
На это же время будет ограничено движение на следующих участках:
- по улице Коммуны от Энгельса до 2‑го Институтского переулка;
- по улице Энтузиастов от Коммуны до проспекта Ленина;
- по дублеру проспекта Ленина от улицы Лесопарковой до Энтузиастов;
- по улице Лесопарковой от пересечения с проспектом Ленина до входа в парк.
Водителей и пешеходов просят заранее планировать свой маршрут.
Напомним, участие в Параде семьи могут принять молодожены, родители с детьми, бабушки и дедушки — все, кто считает семью высшей ценностью. Шествие стартует в 18:30 от памятника Курчатову. А в 19:00 в парке Гагарина начнется праздничная программа с награждением многодетных и «золотых» семей.