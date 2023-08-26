В центре Челябинска закроют движение из-за проведения фестиваля «Трактора» 27 августа

Автобусы последуют по измененным маршрутам

В воскресенье, 27 августа, в центре Челябинска на полдня закроют движение в связи с проведением фестиваля-открытия хоккейного сезона Traktor Winline Fest. Из-за ограничений автобусы будут следовать по измененным маршрутам. В пресс-службе администрации города рассказали, как будет курсировать общественный транспорт.

С 15:00 до 23:00 будет закрыто движение на участках проспекта Ленина от улицы Энтузиастов до Лесопарковой и улицы Лесопарковой от проспекта Ленина до улицы Сони Кривой.

«Автобусы №№ 2, 4, 15, 33, 81, 123 и 483 будут направлены в объезд по улицам Энтузиастов и Сони Кривой, в остальном — без изменений»,— уточнили в мэрии.

Горожан просят учитывать изменения и заранее планировать свой маршрут.

Традиционный праздничный фестиваль с участием болельщиков хоккейного клуба «Трактор» пройдет на площади у памятника Игорю Курчатову. Хедлайнером мероприятия станет известный рэп- и хип-хоп-исполнитель Niletto. Также организаторы готовят множество хоккейных активностей, розыгрыш сезонных абонементов, конкурсы и подарки. Начнется праздник в 19:00.