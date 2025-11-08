В центре Челябинска высадили семь больших голубых елей

Озеленение города продолжается

В Челябинске высадили семь больших голубых елей в рамках контракта по озеленению города. Они украсили Привокзальную площадь и пространство у Дворца культуры Челябинского металлургического комбината, сообщили в пресс-службе комитета дорожного хозяйства.

«Специалисты МКУ „ЭВИС“ высадили голубые ели в районе памятника „Сказ об Урале“ и по улице Сталеваров напротив Дворца культуры ЧМК»,— уточнили в ведомстве.

Ранее на Аллее Героев на северо-западе Челябинска высадили деревья на участке протяженностью около километра.

Напомним, в Челябинске уже начали устанавливать новогодние елки. Одна из первых появилась у «Детского мира» на проспекте Ленина.