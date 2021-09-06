В центре Челябинска вырубят аварийные деревья

Взамен городские власти обещают компенсационную высадку

Сегодня, 6 сентября, в Челябинске проведут санитарную вырубку и обрезку деревьев по трем улицам. Как сообщили в пресс-службе городской администрации, за удалением деревьев последует компенсационная высадка.

«В Центральном районе силами МБУ „Геоцентр“ на основании разрешения, выданного управлением экологии, будут проводиться работы по санитарной обрезке и удалению больных, сухостойных, усыхающих, аварийных деревьев вдоль улично-дорожной сети по улицам Карла Маркса в районе домов № 78 и 115а; Свободы в районе домов № 97, 91 (к. 2а и 2б), 83, 40, 66; Пушкина в районе домов № 30 и 56»,— уточнили в мэрии.

В будущем в Центральном районе высадят новые молодые деревца. Места согласует городская администрация.

Напомним, минувшим летом в центре Челябинска вырубили 14 кленов для строительства спортивного центра по боксу. Прокуратура Центрального района вместе с управлением экологии признала вырубку незаконной, возбуждено уголовное дело.



В июне на проспекте Ленина спилили вековые деревья, причем также незаконно: одно из них — даурская лиственница — не признавалось аварийным. Более того, дерево внесено в Национальный реестр старовозрастных деревьев России. Также возбуждено уголовное дело.

