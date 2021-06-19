В центре Челябинска восстановлено движение транспорта

Ограничения вводили из-за провала асфальта на дороге

Сегодня, 19 июня, на проспекте Ленина в Челябинске устранили провал асфальта, возникший на проезжей части. Движение автомобилей и общественного транспорта восстановлено. Об этом сообщили в пресс-службе Комитета дорожного хозяйства Челябинска.

«Сегодня провал на проезжей части проспекта Ленина от улицы Энгельса до улицы Володарского устранен. Движение восстановлено»,— уточнили в ведомстве.

Напомним, просадка асфальта произошла на третьей полосе дороги на месте проведения аварийно-восстановительных работ, которые выполняло МУП «ПОВВ». Сотрудники организации пообещали устранить дефект в кратчайшие сроки.