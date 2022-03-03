В центре Челябинска восстанавливают дорогу в месте провала асфальта

Движение на улице Коммуны ограничено

В Челябинске на улице Коммуны идет восстановление дорожного полотна и разрушенного благоустройства из-за коммунальной аварии. Порыв на водоводе произошел накануне, 2 марта. В месте аварии на проезжей части обвалился асфальт. В МУП «ПОВВ» информагентству «Первое областное» пояснили, что движение транспорта на участке будет ограничено до 15:00 3 марта.

Напомним, днем 2 марта на улице Коммуны произошло обрушение асфальта напротив здания областного правительства. Участок оцепили и заблокировали движение автомобилей. Причиной разрушения дорожного полотна стал порыв на водоводе. К 20:00 водоснабжение в административном здании восстановили, а сегодня коммунальщики устраняют последствия порыва.

«На участке действует частичное ограничение движения транспорта. Работы по восстановлению дорожного полотна и благоустройства продолжатся до 15:00 сегодняшнего дня», — пояснили в МУП «ПОВВ».

Кроме того, напомним, сегодня в течение рабочего дня в городе отключили четыре светофора.